Sharkoon tastiera PureWriter TKL: meccanica, compatta e sottile

Sharkoon espande la propria gamma di tastiere meccaniche ed introduce la nuova PureWriter TKL dotata di interruttori a basso profilo marchiati Kailh: questi innovativi switch meccanici sono alla base del design compatto e piatto della nuova tastiera.

TKL significa TenKeyLess, cioè priva del tastierino numerico, e grazie a questo layout semplificato ed alla cornice in alluminio ridotta ai minimi termini, la tastiera PureWriter misura 355x127 mm con un'altezza di soli 23 mm con i piedini richiusi, contenendo anche il suo peso in soli 503 g: inoltre offre varie ottimizzazioni tecniche come l'n-key rollover, l'anti-ghost-key ed una frequenza di polling di 1.000 Hz.

La tastiera attualmente è disponibile in due versione che si distinguono per la tipologia di switch Kailh adottati:

quelli Red offrono un comando lineare , punto di commutazione non rilevabile , un click point tarato su una forza di 45 g ed una distanza del punto di attuazione di 1,5 mm

offrono un , , un click point tarato su una forza di ed una distanza del quelli Blue offrono un comando con feedback acustico e tattile , un punto di commutazione rilevabile , un click point tarato su una forza di 55 g ed una distanza del punto di azionamento, anche in questo caso, di 1,5 mm

offrono un comando con , un , un click point tarato su una forza di ed una distanza del punto di azionamento, anche in questo caso, di 1,5 mm gli interruttori Brown arriveranno in seguito

L'altezza dei copritasti, in ​​entrambe le versioni è di soli 6,2 mm ed i meccanismi hanno un ciclo di vita pari a 50 milioni azionamenti; la nuova tastiera inoltre è equipaggiata anche di una retroilluminazione a LED di colore blu, gestibile con numerosi effetti pre-programmati o individualmente sui singoli tasti, programmabili on-the-fly ed il tutto salvabile su cinque profili richiamabili: il software non è necessario in quante tutte le impostazioni vengono settate e richiamate direttamente tramite combinazioni di tasti sulla tastiera.

Insieme alla PureWriter TKL vengono forniti due cavi USB, entrambi con connettore micro USB lato tastiera e USB-A lato dispositivo (PC o dispositivo mobile), i due cavi differiscono solo per la lunghezza: quello da 50 cm è adatto per essere utilizzato ad esempio con notebook, mentre quello da 150 cm per la connessione a PC desktop.

Inoltre questa tastiera proposta, utilizzando un adattatore OTG adeguato, è garantita per funzionare anche con dispositivi Android, come smartphone e tablet, sarà disponibile a breve al prezzo consigliato di 69,90 €.