Sharkoon annuncia la serie di alimentatori semi-modulari SilentStorm Icewind

Sharkoon, azienda che si occupa di case, alimentatori ed accessori per PC vari, presenta la sua nuova gamma di alimentatori semi-modulari: la serie si chiama SilentStorm Icewind ed è disponibile in due edizioni, white ice o total black, entrambe disponibili con potenze da 550, 650 e 750 W.

Lo Sharkoon SilentStorm Icewind, in versione white, segue deliberatamente una colorazione ispirata a neve e ghiaccio a sottolineare la denominazione della serie, è rivolta a tutti gli utenti che, oltre ai dettagli tecnici, ricercano una particolare colorazione azzurra, nera e bianca da inserire in bella mostra all'interno del proprio case: oltre alla struttura questi colori vengono richiamati anche per cavi e connettori; per i meno interessati al lato estetico invece c'è la versione total black la quale punta ad apparire il meno possibile adottando il nero sia per la struttura dell'alimentatore sia per cavi e la maggior parte dei connettori.

Tutti gli alimentatori della gamma IceWind sono dotati di un sistema composto sia da cavi fissi sia modulari: cavo di alimentazione a 24 pin e quello 4+4 pin a servizio della CPU rientrano nella prima categoria di quelli fissi, gli altri cavi si interfacciano con l'alimentatore tramite connettori standard così da essere utilizzati solamente all'effettiva necessità.

Tutte e tre le potenze disponibili offrono:

due uscite per connettere un cavo con tre connettori IDE a 4 pin

due uscite per connettere un cavo dotato di tre connettori SATA

due uscite PCIe: una sola uscita con cavo con doppio connettore 6+2 pin nella versione da 550 W, mentre nelle versioni da 650 e 750 W le uscite PCIe sull'alimentatore diventano due offrendo un totale di quattro connettori 6+2 pin su due cavi distinti.

I nuovi alimentatore sono tutti raffreddati tramite una ventola da 135 mm e sono certificati 80 PLUS Bronze, garantendo un'efficienza superiore all'85% per assorbimenti oltre il 50% della potenza nominale; venduti con un periodo di garanzia pari a 3 anni, per il momento non sono stati ancora resi noti i prezzi, ma sicuramente Sharkoon assicurerà anche in questo caso l'ottimo rapporto qualità-prezzo fornito su tutti i loro prodotti, maggiori dettagli sulla pagina dedicata.