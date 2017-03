Sfrutta la rete elettrica per la tua rete LAN di casa: due kit powerline in offerta su Amazon!

I kit powerline consentono di sfruttare la rete elettrica come veicolo per il trasferimento di dati, e sono utili in quei casi in cui il router wi-fi non riesce a coprire l'area di vostro interesse. Due kit sono attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla norma. Avete tempo fino alla fine della giornata per sfruttare le due promozioni che vi proponiamo di seguito.

Il primo modello che vi segnaliamo è l'AVM FRITZ! Powerline 1000E, che ha un throughput di massimo 1200 Mbit/s e offre una porta LAN Gigabit per ogni unità. In questo modo potrete connettere il vostro router ad alta velocità ad un punto ben distante dell'edificio, a patto che venga utilizzata la stessa rete elettrica. Stesso discorso per il kit Aukey Powerline Network Adapter da 500 Mbps, più lento ma anche meno costoso. Anche in questo caso avremo in dotazione due unità con cavo Ethernet. La copertura è di massimo 300 metri, con crittografia AES a 128-bit per proteggere tutti i dati scambiati da un capo all'altro.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!