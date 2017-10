Scelti per voi: ecco 7 offerte Amazon fino a 20 Euro o poco più. Ci trovate anche un masterizzatore DVD USB e ottime cuffiette

20 Euro o poco più per il prodotto più costoso, ma ne trovate anche a meno fra le offerte Amazon che vi segnaliamo oggi. Iniziamo con una chiavetta davvero ottima, SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 64 GB, che ha la caratteristica di avere un doppio connettore USB/microUSB, rendendo facilissimo il passaggio di dati da PC a smartphone e viceversa. Oltre a questo è velocissima: fino a 150MB/s! CHe dire poi della tastiera Bestrunner mini wireless? Costa poco, è elegante, ideale per comandare i TV box ma anche il PC. Non manca un caricabatterie Tqka 10000mAh, così come un utilissimo caricabatterie da auto con tecnologia Quick Charge, in grado di ricaricare in 30 minuti l'80% della batteria dei principali smartphone, contro il 20% dei dispositivi standard. Dispone di 3 porte USB, una delle quali fast, ma anche di altri due connettori da auto 12V.

Il masterizzatore DVD con interfaccia USB è veramente un'interessante offerta: costa meno di quanto pagavamo non molto tempo fa 5 DVD vuoti! Chiude la rassegna un paio di cuffiette Ubsound Fighter davvero niente male: oltre al telecomandino per le chiamate e per il volume sul filo, hanno in dotazione 3 tappini per adattarsi alle forme dell'orecchio e inoltre sono anche molto belle. E nei commenti ne parlano bene, come per tutti i prodotti che vi segnaliamo. Meglio affrettarsi, alcune offerte sono a tempo!