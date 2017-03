Router TP-Link AC1750 dual-band simultaneo a soli 79,99 Euro, quasi 30 Euro di sconto!

Sei un giocatore incallito e qualsiasi spike lag ti fa crescere il nervoso, anche se sei nella schermata di caricamento? Oppure sei solito condividere contenuti video ad alta risoluzione (Full HD o 4K) in streaming mentre altri utilizzano la rete di casa? In ogni caso un router performante può risparmiarti innumerevoli noie e imprecazioni, e in questa ottica possono essere molto utili i due router che Amazon propone in offerta per le prossime ore.

Entro la fine della giornata il modello TP-Link Archer C7 Router AC1750 è in sconto, mentre scadrà alle 15 l'offerta sul modello Netgear R8500 Nighthawk X8 AC5300.

TP-Link Archer C7 AC1750 è un router di fascia medio-alta con supporto alle reti Wi-Fi 802.11ac e dual-band simultaneo per ottimizzare le performance della rete. Trasferisce file a 450 Mbps con la banda di frequenza 2.4GHz e 1.300 Mbps con la banda 5GHz, e ha due porte USB per la condivisione di storage, stampanti, file e multimedia, sia in locale che in remoto tramite server ftp.

Netgear R8500-100PES Nighthawk X8 è un router senza compromessi, progettato per dare il meglio di sé con reti estremamente congestionate e dove servono capacità di trasferimento straordinarie. Attraverso la tecnologia tri-band quad stream può offrire un throughput di 5,3 Gbps senza fili: integra 6 porte Gigabit, 2 per il link aggregation e 1 porta WAN per collegare un modem esterno.

Entrambi i dispositivi non dispongono di modem integrato, quindi necessitano di una connessione funzionante senza modem, o di un modem separato.

