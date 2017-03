Router TP-Link AC1200 e AC1900 con display integrato in sconto a partire da 59 Euro su Amazon

Due router con pochi compromessi per la casa sono al momento in sconto su Amazon. Si tratta di due prodotti di TP-Link, celebre per i suoi dispositivi dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che in questo caso diventa ancora migliore grazie alle nuove offerte di Amazon: nelle promozioni di oggi troviamo infatti TP-Link Archer VR400, router con modem integrato compatibile con fino ad ADSL2+ e VDSL2 (fibra ottica) e supporto per le reti 3G/4G di backup. Non manca un hub Ethernet con porte Gigabit e la velocità di trasferimento massima di 1200 Gbps attraverso l'uso di reti AC. Il secondo modello, TP-Link Touch P5, è un router collegabile con un modem esterno (non ne ha integrati), con display touchscreen per la sua gestione e velocità massima di 1900Mbps tramite reti AC. Un modello di fascia alta con soluzioni raffinate per migliorare l'affidabilità della rete e la sua copertura.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!