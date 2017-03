Router Netgear R9000 AD7200: nessun compromesso in sconto a 368,04 Euro su Amazon

Oltre 100 Euro di sconto per il router Netgear Nighthawk X10 R9000-100EUS AD7200, con tecnologia Quad-Stream e un processore Quad-Core da 1,7GHz per la gestione di tutte le sue funzionalità. Integra una porta Ethernet da 10 Gigabit in fibra, un media server Plex e un sistema MU-MIMO per le quattro antenne integrate. Il router può offrire una velocità di connessione da 4,6Gbps con il protocollo AD. Netgear Nighthawk X10 R9000 costa adesso 368,04 Euro, un prezzo non popolare ma necessario per portarsi a casa (o ancora meglio in un ufficio con parecchi dispositivi) uno dei migliori router disponibili sul mercato per finalità ludiche e multimediali (garantito lo streaming di flussi 4K e in VR) anche per applicazioni future.