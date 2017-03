Router Netgear D7000 AC1900, solo per oggi in offerta su Amazon a 139,90 Euro

Annunciato a metà 2015, Netgear Nighthawk D7000 AC1900 è ancora oggi un router estremamente interessante sul fronte prestazionale. Consegna performance ad altissimo livello sia per lo streaming di dati che per le sessioni di gioco, e integra un modem compatibile con connessioni fino ad ADSL2+ e VDSL. Nella scocca troviamo anche due porte USB 3.0, e sul versante reti è garantito il supporto al Wi-Fi 802.11ac con velocità di trasferimento massime di 1,9Gbps sfruttando entrambe le frequenze (600+1300 Mbps). Il costo è solitamente piuttosto elevato, anche in virtù delle tante possibilità di personalizzazione garantite via software. Da listino costa 199,99 Euro, che diventano solitamente 179,99 Euro su Amazon. Per oggi, invece, il prezzo è di 139,99 Euro, in assoluto non bassissimo ma indubbiamente molto invitante per la caratura del prodotto in esame.

