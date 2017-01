Router Netgear D6220 AC1200 Mbps: alte performance al miglior prezzo su Amazon

D6220-100ITS di Netgear è un Modem Wireless ADSL/VDSL super veloce dotato di 4 porte Gigabit ed è in grado di fornire velocità wireless fino a 1200Mbps utilizzando entrambe la bande contemporaneamente. Il D6220 è un Modem VDSL compatibile anche con le classiche linee ADSL. È ideale per lo streaming video HD e i giochi online visto che garantisce maggiore stabilità del segnale e performance per le applicazioni più impegnative. Inoltre, grazie al software Netgear Genie è possibile configurare, gestire, montitorare la rete sia tramite sistema desktop sia tramite App.

Al suo interno troviamo un processore Dual Core 400 MHz, mentre tra le porte di connessione ci sono anche una Porta WAN e una porta USB 2.0.

Fra le tecnologie supportate da questa soluzione troviamo il Dual Band simultaneo 300 + 900Mbps, che garantisce la stabilità e le performance della rete Wi-Fi. Abbiamo Beamforming+, antenne esterne per migliorare ulteriormente la copertura e QoS Advance per ottimizzare la gestione del traffico. Nel momento in cui scriviamo la periferica viene venduta a 71,18 Euro, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato. È il prezzo più basso mai applicato sul prodotto da Amazon.