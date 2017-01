Router AVM FRITZ!Box 7330 in offerta a 99 Euro su Amazon

Grazie alla capacità di erogare reti stabili e performanti sulle medio/lunghe distanze e di contenere il ping anche in condizioni di congestione di reti wifi, i router della famiglia AVM FRITZ!Box sono considerati come una delle migliori scelte in assoluto per i videogiocatori. L'ottimo software a corredo, inoltre, permette di impostare con grande precisione le opzioni sul parental control, la prioritizzazione del traffico e tutto ciò che è relativo all'erogazione della rete wifi. Il media server, ad esempio, mette a disposizione di tutta la rete i film, la musica e le immagini dei supporti collegati alla porta USB anche quando il computer è spento.

Inoltre, per il modello AVM FRITZ! Box 7330 oggi in offerta su Amazon a 99,00 Euro, il throughput massimo teorico di 300 Mbit/s consente di trasferire velocemente i file da tutti i sistemi connessi alla rete. Il FRITZ!Box è adatto ad ogni connessione DSL con ampiezze di banda fino a 16 MB/s, per cui anche le trasmissioni di dati ad alta velocità non costituiscono alcun problema. Mette, poi, a disposizione due porte di rete Gigabit.