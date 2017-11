ROG Strix: nuovi monitor FreeSync con pannelli VA

I pannelli VA rappresentano la soluzione ideale in termini di preservazione della fedeltà cromatica anche ad importanti angoli di visione, confermandosi come un buon compromesso tra IPS e TN anche per la capacità di mantenere bassi i tempi di risposta. Per questo nel recente periodo diversi produttori stanno rimpolpando le proprie linee prodotto di soluzioni VA, e Asus non costituisce un'eccezione.

Asus ROG Strix XG32VQ e ROG Strix XG35VQ sono due modelli con raggio di curvatura 1800R che si caratterizzano per tempo di risposta pari a 4 ms grey-to-grey. La soluzione da 32 pollici opera alla risoluzione 2560x1440 e offre una luminosità massima è di 300 cd/m², mentre il rapporto di contrasto si attesta su 3000:1.

Il FreeSync funziona all'interno del range di frequenze che va da 48 Hz a 144 Hz ed è compatibile sia con la connessione HDMI 2.0 che con quella DisplayPort 1.4. Il pannello è in grado di coprire il 125% dello spazio colore sRGB.

Se il modello precedente ha un aspect ratio di 16:9, ROG Strix XG35VQ si caratterizza per l'aspect ratio da 21:9 e la risoluzione 3440x1440. La diagonale è di 35 pollici e il refresh rate massimo di 100 Hz. Non c'è una differenza in termini di luminosità massima rispetto al modello precedente, mentre il rapporto di contrasto scende leggermente a 2500:1, con il gamut che copre il 100% dello spazio colore sRGB. XG35VQ dispone anche di una funzionalità per il contenimento del motion blur.

Entrambi i monitor integrano due porte USB 3.0 e l'ingresso per le cuffie. Il design è quello caratteristico dei dispositivi Asus ROG con, tra le altre cose, la capacità di proiettare un fascio di luce colorata verso il tavolo che riproduce il logo ROG. Altri LED RGB si trovano sul pannello posteriore del monitor e permettono la personalizzazione tramite Aura Sync.

La garanzia è di tre anni, ma mancano ancora i prezzi ufficiali. Secondo stime XG32VQ dovrebbe attestarsi sui 550/600 Euro, mentre XG35VQ salire fino a 800 Euro.