ROG Strix Fusion 300, nuove cuffie 7.1 da Asus

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato Strix Fusion 300, le quali adottano una camera del suono con uno speciale design a secco con driver ASUS Essence da 50 mm, audio surround a 7.1 canali e padiglioni auricolari ROG Hybrid. Si caratterizzano per un design futuristico e sono compatibili con PC, console di gioco e smartphone.

I padiglioni auricolari sono di dimensioni generose e a tenuta stagna per assicurare che una maggior quantità d’aria sia perfettamente sigillata all’interno e garantire così un suono più pieno e ricco. Per quanto riguarda, invece, i driver ASUS Essence da 50 mm troviamo una copertura in metallo, mentre usualmente i produttori di cuffie optano per coperture in plastica.

I padiglioni auricolari ROG Hybrid sono rivestiti in pelle proteica traspirante. Le cuffie Strix Fusion 300, inoltre, adottano un connettore USB 2.0 e un connettore audio da 3,5 mm. Per quanto riguarda l'audio 7.1, invece, è di tipo virtual surround, e può essere attivato semplicemente con il tasto dedicato. Il supporto al virtual surround 7.1 integrato permette di godere dell'audio posizionale senza la necessità di disporre di una scheda audio dedicata o dell'apposito dongle USB.

Le nuove cuffie ASUS ROG Strix Fusion 300 sono disponibili dal 29 Settembre a un prezzo consigliato di Euro 139,90. Di seguito le specifiche tecniche complete.