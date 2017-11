ROCCAT, per i 10 anni della serie Kone un nuovo mouse gaming: il Kone AIMO

ROCCAT ha annunciato la disponibilità del suo nuovo mouse Kone AIMO: in occasione del decimo anniversario della serie, che ha conquistato tanti gamer, seguendo le mode del momento, la nuova periferica di puntamento si presente con una illuminazione RGB ma molto più evoluta della maggior parte degli altri prodotti presenti sul mercato.

Infatti, con la tecnologia AIMO, a disposizione dell'utente ci sono ben 4 differenzi zone a LED regolabili singolarmente, più una quinta dedicata esclusivamente alla rotellina; tale illuminazione, oltre alle canoniche configurazioni tramite software, è in grado di reagire in maniera autonoma in base all'utilizzo che si sta facendo della periferica: ad esempio colori più leggeri se il mouse è fermo o colori diversi e più animati durante una sessione di gioco, il tutto comunque personalizzabile via software Swarm.

Rispetto i precedenti modelli Kone, l'ergonomia è stata leggermente migliorata, mantenendo comunque la classica forma della serie, le dimensioni di attestano in 13x7,5x4 cm per un peso di 130 g; la maggior novità arriva per l'area del pollice rinnovata con due pulsanti nella parte alta e un pulsante Easy-Shift stretto e lungo nella parte inferiore.

Per quanto riguarda la parte hardware, a bordo troviamo il già noto sensore Owl-Eye, basato su tecnologia PixArt, ma completamente personalizzato da ROCCAT; la sua risoluzione è regolabile a step di 100 dpi, tra un minimo di 100 ad un massimo di 12.000 dpi, in abbinamento a velocità di polling pari a 1.000 Hz, tempo di risposta di 1 ms ed accelerazione rilevata fino a 50G.

Il mouse inoltre adotta cavo USB da 1.8 m con rivestimento protettivo in maglia di tessuto, la robusta e duratura rotellina Titan 4D e interruttori OMRON certificati per 50 milioni di clic.

Il Kone AIMO è disponibile in tre diverse colorazioni, grigio, bianco e nero, ad un prezzo di 69,99 €; per maggiori foto ed informazioni, vi rimandiamo alla pagina del prodotto.