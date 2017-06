Ricordate quel simulatore per veri agricoltori? È adesso in offerta su Amazon

Non solo Volante, Pedaliera e Pannello Controllo, ma anche il videogioco Farming Simulator 17, fondamentale per godere pienamente dell'esperienza di gioco e di simulazione. Il tutto adesso su Amazon per 199 Euro, quando normalmente, e gioco escluso, la postazione prodotta da Logitech e da Saitek viene venduta a 258,99.

Affrettatevi, però, perché l'offerta è valida solamente per le prossime 15 ore. Fa parte delle iniziative per la Gaming Week 2017, la quale offre una serie di sconti sui contenuti legati al mondo dei videogiochi in concomitanza dello svolgimento dell'E3 di Los Angeles.

Heavy Equipment Bundle è un vero e proprio simulatore agricolo, assemblato da Logitech per gli appassionati di giochi come Farming Simulator. Si tratta di una postazione di gioco dotata di volante, pedali e piano di controllo laterale.

Il volante a molla centrale può ruotare di 900 gradi in entrambe le direzioni. È inoltre dotato di due joystick analogici integrati che offrono un controllo pratico sulle varie parti della fattoria. Fa parte della dotazione anche il piano di controllo con 25 pulsanti programmabili. Quest'ultimo permette di controllare le macchine pesanti, incluso il loro asse di rotazione, tramite il joystick. Inoltre, con la manopola di cui il piano è dotato si può abilitare il pilota automatico. Avevamo già parlato di questa postazione qui.

Insomma, il vero appassionato di vita agricola non può proprio rinunciare a una dotazione del genere, che permette di vivere questa esperienza con un livello di coinvolgimento pressoché totale! Anche perché la qualità del prodotto è paragonabile a quella degli altri prodotti Logitech e Saitek della categoria.