Razer, keypad gaming Tartaro V2: numerosi comandi a portata di mano ...sinistra

Razer, ha annunciato il suo nuovo keypad dedicato ai gamer che vogliono approcciarsi ai videogame in una maniera diversa dalla solita abbinata tastiera-mouse: precisamente parliamo della periferica di gioco Razer Tartarus V2, non solo keypad ma una postazione gaming completamente personalizzabile e tutta da scoprire.

Presentata insieme al mouse Razer Naga Trinity, condivide con essa la stessa filosofia di flessibilità e personalizzazione, infatti questo nuovo keypad, a seconda del proprio stile di gioco, può essere facilmente utilizzato con qualsiasi tipologia di videogame, ovviamente mettendo in conto di riorganizzare la propria impostazione, soprattutto se si è abituati ad utilizzare la mano sinistra con la classica tastiera estesa.

Il Razer Tartarus V2 in totale dispone di ben 32 singoli tasti (7 tasti più del suo predecessore) tutti completamente personalizzabili: dei quali 22 azionabili con mignolo, anulare, medio ed indice, disposti in un lay-out a matrice 3x5 ed un'ulteriore fila verso il polso costituita da 4 tasti più una rotella di scorrimento a tre vie, mentre dedicati esclusivamente all'utilizzo con il pollice troviamo un ampio ventesimo pulsante, un joystick a 8 direzioni ed un altro tasto non ben definito.

Tutti i tasti si basano sulla tecnologia proprietaria Mecha-Membrane di Razer, in grado di offrire un tocco morbido, ammortizzato, un click nitido e un feedback tattile su ogni tipo di tasto: i comandi sopra descritti inoltre possono essere più che raddoppiati, sfruttando la modalità di Hyperprivation, che permette di definire combinazioni di tasti per richiamare ulteriori scorciatoie, il tutto garantito 100% anti-ghosting.

Vista la ricca personalizzazione e la moltitudine di settaggi impostabili, tramite il software Razer Synapse 3, dedicato anche alla regolazione dell'illuminazione RGB on board, nella sezione Cloude Storage, sarà possibile condividere profili di gioco personalizzati, così da provare impostazioni già collaudate o crearne di nuove da diffondere nella community.

Il keypad viene fornito con connessione a cavo USB, con guaina intrecciata ed una lunghezza di 2,1 m, le sue dimensioni si attestano in 203x153x60 mm ed un peso di circa 348 g, cavo incluso. Il Razer Tartarus V2 è già presente su RazerStore.com al prezzo di 89,99 €, attualmente non è ancora disponibile all'acquisto, ma lo sarà a breve; nel corso dei primi mesi del 2018 sarà commercializzato anche nei negozi e nei vari e-store di tutto il mondo. Per maggiori dettagli ed ulteriori immagini, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questo prodotto.