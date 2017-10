Razer Electra V2 e Razer Electra V2 USB, cuffie gaming per chi è attento al budget

Le Razer Electra V2 sono cuffie da gioco che equipaggiano driver al neodimio da 40mm e un connettore unificato audio e microfono che consente di utilizzarle su PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, o telefono con jack audio da 3,5mm. Completa il tutto un microfono boom removibile.

Si caratterizzano per un telaio in alluminio leggero e flessibile con poggiatesta sospeso e padiglioni in similpelle morbida. Si tratta di caratteristiche che solitamente si trovano su cuffie più costose.

Le Razer Electra V2 USB hanno le stesse caratteristiche delle Razer Electra V2, ma sono ottimizzate solo per l’utilizzo su PC tramite connessione USB. Gli utenti possono ora attivare la retroilluminazione verde Razer sui padiglioni, e la qualità audio digitale in suono surround 7.1 virtuale tramite Razer Synapse, il configuratore basato su cloud di Razer.

Le cuffie Electra V2 saranno presto disponibili al prezzo di €59,99, mentre per le Electra V2 USB saranno necessari €69,99. Di seguito le caratteristiche prodotto complete.

Razer Electra V2

Cuffie

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza: 32 ± 15% Ω

Sensibilità: 105 ± 3dB

Potenza massima in entrata: 50 mW

Driver: 40 mm con magneti al neodimio

Lunghezza cavo: 1,3 m

Peso approssimativo: 278 g

Microfono (microfono boom removibile)

Risposta in frequenza: 100 Hz – 10 kHz

Rapporto segnale - rumore: ≥ 50 dB

Sensibilità (@1 kHz): -41 ± 3 dB

Pick-up pattern: unidirezionale

Controlli sulle cuffie

Volume, mute

Razer Electra V2 USB

Cuffie

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza: 32 ± 15% Ω

Sensibilità: 115 ± 3 dB

Potenza massima in entrata: 50 mW

Driver: 40 mm con magneti al neodimio

Lunghezza del cavo: 1,3 m

Peso approssimativo: 294 g

Microfono (microfono boom removibile)

Risposta in frequenza: 100 Hz – 10 kHz

Rapporto segnale - rumore: ≥ 50 dB

Sensibilità (@1 kHz): -41 ± 3 dB

Pick-up pattern: unidirezionale

Controlli sulle cuffie

Volume, mute

Per maggiori informazioni sulle Razer Electra V2 visitare www.razerzone.com/gaming-audio/razer-electra-v2