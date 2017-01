Razer BlackWidow, nuova versione con switch Razer Yellow

Razer ha annunciato un aggiornamento per la sua apprezzata tastiera meccanica BlackWidow, che riguarda la disponibilità di un nuovo tipo di switch e il poggia-polsi magnetico. Razer BlackWidow V2 continua ad offrire le varianti Green e Orange, alle quali aggiunge in alternativa il Razer Yellow. Il suo design lineare e silenzioso nonché la distanza di corsa ridotta consentono una pressione dei tasti molto rapida.

I nuovi Razer Yellow si caratterizzano per forza di attuazione di 45 g, in opposizione ai 50 g necessari nel caso dei Razer Green. Il feel e le caratteristiche del nuovo switch sono pensati per i giocatori di FPS e MOBA che premono determinati tasti migliaia di volte nel corso di una sessione di gioco. Lo switch Razer Yellow, come il Green e l’Orange, è garantito fino a 80 milioni di attivazioni ed è stato progettato per durare a lungo.

Un nuovo poggia-polsi magnetico opzionale, inoltre, si attacca alla base della tastiera per offrire ai gamer il massimo comfort anche durante lunghe maratone di gioco. Le tastiere Razer BlackWidow Chroma V2 dispongono di tasti retroilluminati tramite tecnologia Razer Chroma, con 16,8 milioni di opzioni di colore.

Configurazioni personalizzate possono essere impostate con la piattaforma software Razer Synapse e condivise con milioni di altri utenti Razer attraverso il Razer Chroma Workshop. Razer sottolinea anche la funzionalità anti-ghosting fino a un massimo di 10 tasti premuti simultaneamente e tasti completamente programmabili con registrazione macro on-the-fly (al volo). La porta USB offre il pass-through, mentre il Jack audio è di tipo pass through 4 poli da 3,5 mm. Il cavo è intrecciato e il polling da 1000 Hz.

I profili di illuminazione in-game di Razer Chroma sono integrati anche in noti giochi tra cui Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Blade and Soul e altri. Questi profili possono attivarsi in occasione di tutorial, specifiche azioni di gioco e altro ancora.

Razer BlackWidow V2 è già disponibile al prezzo di €199,99. Altri dettagli si trovano qui.