Razer annuncia nuovo mouse per eSport Razer Lancehead TE

Secondo le specifiche divulgate da Razer il nuovo sensore laser 5G del Lancehead Tournament Edition offre una precisione di risoluzione pari al 99,4%. Si tratta di un sensore con sensibilità fino a 16 mila DPI e tracciamento a 450 pollici al secondo (IPS) reali.

Alla base del Lancehead troviamo i tasti meccanici Razer, co-progettati insieme al principale fornitore di pulsanti per mouse al mondo, Omron. I nuovi tasti sono ottimizzati e regolati per offrire tempi di risposta più rapidi per il gioco e una maggiore durata sino a 50 milioni di clic. I nove pulsanti presenti sulla periferica sono programmabili singolarmente.

Il nuovo mouse si caratterizza, inoltre, per un fattore di forma ambidestro che ben si adatta sia ai giocatori destrorsi che ai mancini. Secondo il comunicato Razer, il fattore di forma è stato studiato con il supporto di alcuni rinomati atleti di eSport. Le prese laterali, inoltre, sono in gomma.

È di fatto un aspetto minimalista, per una periferica che sembra andare subito al sodo senza perdersi in fronzoli inutili. Consente, inoltre, la regolazione della velocità in tempo reale, mentre la rotella di scorrimento è di tipo tattile per garantire precisione di gioco. Non manca l'illuminazione Razer Chroma con 16,8 milioni di opzioni colore reali personalizzabili, che permette oltretutto la sincronizzazione del colore tra dispositivi differenti.

Con Lancehead Tournament Edition arriva anche il nuovo software Synapse Pro in versione Beta, che sarà disponibile in anteprima proprio per i primi acquirenti del nuovo mouse. Il software permette di salvare le impostazioni sia sul mouse che sul cloud. La periferica supporta Ultrapolling 1000 Hz ed è dotata di cavo in fibra intrecciata da 2,1 m. Il peso è di 104 g se si esclude il cavo.

Razer prevede di immettere sul mercato anche la variante wireless del Lancehead TE che si connette tramite la banda a 2,4 GHz e si avvale di tecnologia per la stabilità della trasmissione.

Razer Lancehead Tournament Edition si può adesso acquistare tramite Razer Store a 89,99 Euro, mentre la versione wireless dotata di tecnologia di Adaptive Frequency ha un prezzo di 149,99 Euro.