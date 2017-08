Razer annuncia nuovi gamepad e mouse per notebook

Razer Wolverine Ultimate è un gamepad indirizzato ai giocatori più impegnati che offre due D-Pad intercambiabili, una serie di stick di differenti forme e dimensioni anch’essi intercambiabili e un totale di 6 grilletti e pulsanti rimappabili. Inoltre, è dotato di una striscia luminosa RGB integrata controllabile mediante Razer Synapse per Xbox, che rende per la prima volta disponibile la tecnologia Razer Chroma anche agli utenti di Xbox.

I gamer possono scegliere tra 16,8 milioni di opzioni di colore e numerosi effetti tra cui Static, Spectrum Cycling, Breathing, Wave e altri ancora. Il gamepad è poi dotato di pulsanti azione ultra-reattivi e di una modalità hair-trigger automatica con blocco dei grilletti. Ma è proprio la possibilità di sostituire gli stick a rappresentare il fiore all'occhiello di questa offerta, perché permette a ogni giocatore di personalizzare la periferica secondo le proprie preferenze.

Anche il D-Pad è intercambiabile con possibilità di scelta tra le tipologie Individual e Tilting. Non manca Grip in gomma antiscivolamento ergonomico, che si aggiunge alla porta audio da 3,5 mm per uscita audio stereo e ingresso microfono e alla custodia per il trasporto inclusa nella confezione. Il peso approssimativo della periferica senza cavo è di 260 g.

Razer Wolverine Ultimate amplia la gamma di periferiche Razer per Xbox One, che comprende le cuffie da gioco wireless Razer Thresher Ultimate e lo stick per picchiaduro Razer Atrox. Sarà disponibile da settembre al prezzo di €179,99. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Razer Atheris, invece, è un mouse avanzato per la produttività in movimento e destinato all'utilizzo con il notebook. Secondo il comunicato stampa, Atheris permette di raggiungere fino a 350 ore di utilizzo continuo con un solo paio di batterie AA.

Integra l’Adaptive Frequency Technology (AFT), la tecnologia proprietaria wireless di Razer abilitata tramite un dongle USB compatto che si integra nel mouse. La connettività Bluetooth LE, inoltre, è disponibile anche per i dispositivi senza porta USB. Il sensore ottico è da 7200 DPI mentre il design è ambidestro, il che rende Atheris adatto anche ai mancini.

Razer Atheris è già disponibile su RazerStore.com e lo sarà a livello globale nell’ultimo trimestre dell’anno. Il prezzo è di € 59,99, mentre altre informazioni si trovano qui.