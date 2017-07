Razer annuncia nuove cuffie con 2 driver subwoofer per potenziare i bassi

Le Razer Tiamat 7.1 V2 sono cuffie da gioco su PC analogiche con suono surround 7.1 reale, dotate di 10 driver, 5 per padiglione, che creano un suono immersivo, essenziale per un audio posizionale di estrema precisione e una completa immersione nel gioco. Ogni padiglione ospita un subwoofer da 40 mm, driver frontali (sinistra/destra) e centrali da 30 mm, e driver surround laterali e posteriori da 20 mm.

Nella confezione delle Razer Tiamat 7.1 V2 i giocatori trovano anche la Audio Control Unit, che permette di configurare il volume di ogni canale audio e passare dal suono surround 7.1 all’audio stereo 2.0. L’Audio Control Unit dispone inoltre di una funzionalità pass-through per il collegamento agli altoparlanti esterni.

Per la comunicazione in-game, inoltre, le Razer Tiamat 7.1 V2 sono dotate di microfono boom digitale unidirezionale, che ruota a lato del padiglione quando non viene utilizzato e offre una voce chiara e naturale anche nelle fasi più concitate della battaglia.

Le Razer Tiamat 7.1 V2 entrano a far parte della famiglia di dispositivi Powered by Razer Chroma, con 16,8 milioni di opzioni di colore ed effetti disponibili sui padiglioni e sull’Audio Control Unit. Chi già possiede device abilitati Razer Chroma può sincronizzare le Razer Tiamat 7.1 V2 con il settaggio esistente o personalizzare ogni singolo prodotto con Razer Synapse.

Queste cuffie, inoltre, sono dotate di pannelli laterali intercambiabili, che permettono ai giocatori di personalizzare ulteriormente l'aspetto esteriore delle cuffie.

Ancora più interessanti dal punto di vista dei bassi risultano le Razer Tiamat 2.2 V2, perché presentano due driver subwoofer addizionali da 50 mm per padiglione. Questi consentono ai giocatori di godere di bassi di grande impatto con un audio chiaro e cristallino. Dotate di un microfono boom digitale regolabile per una riproduzione naturale del suono, e controllo in linea con cavo adattatore che garantisce la compatibilità con numerosi dispositivi, le Razer Tiamat 2.2 V2 sono cuffie da gioco versatili multi-piattaforma, per PC, Mac, console e mobile. In questo caso, però, non è inclusa nella confeziona la Audio Control Unit.

Le Tiamat 7.1 V2 sono adesso disponibili a €239,99, mentre le Razer Tiamat 2.2 V2 costano €139,99. Di seguito l'elenco completo delle specifiche tecniche delle due cuffie, mentre altri dettagli si trovano qui e qui.

RAZER TIAMAT 7.1 V2

10 driver con magneti al neodimio. Ogni padiglione contiene:

Driver da 40 mm con diaframma rivestito in titanio con magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Impedenza: 16 Ω

Sensibilità a 1 kHz: 118 dB ± 3dB

Driver da 30 mm con magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20,000 Hz

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità a 1 kHz: 115 dB ± 3 dB

Driver da 30 mm con magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20,000 Hz

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità a 1 kHz: 115 dB ± 3 dB

Driver da 20 mm con magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20,000 Hz

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità a 1 kHz: 118 dB ± 3 dB

Driver da 20 mm con magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20,000 Hz

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità a @ 1 kHz: 118 dB ± 3 dB

Risposta in frequenza: 100 - 10 kHz

Sensibilità a @ 1 kHz: -38 dB ± 3 dB

Rapporto segnale - rumore: 58 dB

Pick-up pattern: Unidirezionale

Volume principale, speaker frontali, speaker centrali, subwoofer, speaker laterali, speaker posteriori, volume microfono, mute microfono, audio mute, passaggio da suono surround 7.1 a modalità stereo 2.0, passaggio da altoparlanti a cuffie

Cavo da 3 metri in fibra intrecciata

Connessione USB per alimentazione

Connessione a PC: jack microfono da 3,5 mm, 4 jack audio da 3.5 mm

Connessione a altoparlante esterno: 4 porte audio da 3.5 mm

PC con jack audio da 3,5 mm e 1 porta USB (per alimentazione)

Scheda audio surround dedicata o scheda madre con porte surround analogiche (almeno 5 jack audio da 3,5 mm) per un suono surround 7.1 reale.

Cuffie:Subwoofer:Frontale (Sinistro/Destro):Centrale:Surround posteriore:Surround laterale:Microfono:Audio Control Unit:Requisiti di sistema:

RAZER TIAMAT 2.2 V2

Driver: 4 da 50 mm con diaframma rivestito in titanio con magneti al neodimio

Risposta in frequenza: 20 - 20 kHz

Impedenza: front Ω, back 16 Ω

Potenza massima in entrata: 50 mW

Lunghezza cavo: 1,3 m più 2 m di cavo adattatore audio / mic

Risposta in frequenza: 100 - 10 kHz

Sensibilità a 1 kHz: -38 dB ± 3 dB

Rapporto segnale - rumore: >58 dB

Tipologia microfono: ECM

Pick-up Pattern: Unidirezionale

Rotellina volume analogico

Pulsante di mute del microfono

Utilizzo Audio: dispositivi con jack audio da 3,5 mm

Utilizzo Audio + microfono: dispositivi con jack combinato audio/microfono da 3,5 mm

Cuffie:Microfono:Controlli volume in linea:Requisiti di sistema: