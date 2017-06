Rapoo presenta il primo mouse in tessuto

Non sempre l'innovazione passa per un miglioramento delle specifiche dei dispositivi e Rapoo ha per questo deciso di presentare il primo mouse al mondo ricoperto di tessuto. Ilfa del design la sua raison d'être e si allinea alla tendenza del mondo tecnologico a utilizzare materiali più propri del mondo della moda - ad esempio il nuovo Surface Laptop , che usa l'Alcantara.

Il Rapoo 3510 Plus ha un design di tipo ambidestro e utilizza una connessione wireless a 2.4 GHz con una portata fino a 10 metri, tramite ricevitore USB incluso. Il sensore è di tipo ottico e ha una sensibilità pari a 1000 DPI, mentre la batteria garantisce una durata fino a 9 mesi.

Interessante è, però, notare come sempre più i materiali siano un elemento di differenziazione per i produttori, sia nell'ambito dei dispositivi come notebook e smartphone, sia nel campo degli accessori. L'introduzione del legno tra i materiali con cui vengono prodotti i corpi degli smartphone, ad esempio, ha permesso di "nobilitare" i prodotti e distinguerli dalla concorrenza. Non sorprende quindi vedere che anche i produttori di accessori come i mouse per l'utenza comune stiano adoperandosi in questa direzione. Resta da vedere quali vantaggi, oltre all'estetica, possono portare materiali diversi.