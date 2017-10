Patriot, nuovo mouse gaming Viper V570 RGB Blackout Edition

Patriot, leader mondiale nel settore di memorie ad alte prestazione, SSD, periferiche gaming e soluzioni di archiviazione flash, aggiunge un nuovo mouse al suo catalogo: precisamente nella serie Viper V570 RGB presenta la versione Blackout Edition; mouse con sensore laser dedicato sia al mondo MMO sia a quello FPS e dotato di un sacco di accessori per poterlo utilizzare al meglio in ogni situazione e soprattutto adattarlo alle proprie esigenze.

"Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della nuova rivisitazione del nostro bestseller Viper V570 RGB", ha dichiarato Roger Shinmoto, vice presidente della sezione sviluppo dei prodotti Patriot "Il design ibrido FPS e MMO permette ai giocatori di dominare con il nostro mouse in una vasta gamma di giochi".

Dotato di ben tredici pulsanti programmabili via software, e configurabili su vari profili personalizzati e richiamabili a piacimento, che oltre alle funzioni di ogni singolo tasto, memorizzano anche la configurazione dei LED RGB e la sensibilità del sensore. Per un maggiore controllo e sensazione di utilizzo, il Viper V570 RGB Blackout Edition, come il suo predecessore, offre la possibilità di modificare la disposizione dei pesi, fino a un peso massimo di 34,2 g, accorgimento mirato per affinarne flessibilità e comfort durante l'utilizzo del mouse in base alle proprie caratteristiche di gioco.

Come interfaccia tra la struttura del Viper e la superficie di appoggio, troviamoche garantiscono il miglior rapporto durata/scorrevolezza; per quanto riguarda invece la parte hardware, il sensore laser Xtreme offre una risoluzione pari a, mentre sotto la scocca troviamo

Il V570 RGB Blackout Edition sarà disponibile a breve sullo store Patriot al prezzo di 69.99 $, poco meno di 60 €, comprensivo di kit pesi e con garanzia di due anni. Per ulteriori informazioni e foto particolareggiate, vi rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto.