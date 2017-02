Parecchi prodotti Logitech in offerta oggi su Amazon, fra tastiere, mouse e impianti audio

Logitech è da tempo sinonimo di qualità al giusto prezzo, soprattutto per quanto riguarda alcune tipologie di prodotti. Sono celebri del brand i mouse e le tastiere, ma anche i prodotti audio si sono ritagliati nel tempo un po' di spazio fra le schiere di appassionati. Oggi Amazon propone alcuni prodotti in offerta e a buon prezzo su diversi dispositivi della società, fra cui una tastiera wireless con tasti retroilluminati, modello K800, e due mouse di qualità: MX Anywhere 2 e MX Master.

Troviamo in offerta anche l'impianto audio Logitech Z906 con un enorme subwoofer da 165W RMS. È uno dei sistemi audio migliori in assoluto sul fronte qualità-prezzo. È dotato di certificazione THX e compatibile con i flussi sonori Dolby e DTS, di cinque satelliti da 890g ciascuno e un subwoofer da 9kg per una potenza complessiva dichiarata - anche se con molto ottimismo - di 500W RMS. Logitech Z906 costa solo oggi 249,90€, cifra molto bassa in relazione a tutti gli altri rivenditori online.

