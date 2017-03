Offerte Logitech attive adesso su Amazon: 3 prodotti in sconto

Logitech è un brand che nel corso degli anni ha saputo rispondere alle diverse esigenze degli utenti alla ricerca di periferiche specifiche per il personal computer. Fra i prodotti di maggior successo della compagnia troviamo mouse, soluzioni audio, periferiche di input generiche anche da gaming. Tre prodotti della line-up della società francese sono attualmente in offerta su Amazon a prezzi molto bassi rispetto ai corrispettivi praticati solitamente sul portale di e-commerce.

Logitech MX Anywhere 2 è un mouse wireless compatibile con sistemi Windows e Mac che funziona attraverso la tecnologia Bluetooth. Offre doppia connettività grazie al ricevitore Pico Unifying ed ha una forma compatta e sagomata per la migliore ergonomia. Funziona anche su vetro e costa, solo per oggi, 49,90 Euro (normalmente si trova su Amazon a 63,99 Euro).

Logitech Z-623 è un sistema di altoparlanti 2.1, quindi con due canali e un subwoofer dedicato per le basse frequenze, dotato di certificazione THX. Offre una potenza di picco di 400 W e ingressi RCA e da 3,5 millimetri per essere collegato al PC così come al televisore. Sulla cassa destra troviamo anche dei controlli dedicati per bassi e volume. Solo per oggi a 109,90 Euro (invece di 149,99 Euro).

Infine, l'ultimo prodotto in offerta oggi su Amazon è la tastiera Bluetooth Logitech K380, compatibile contemporaneamente con tre dispositivi wireless con passaggio rapido fra i vari sistemi. Funziona con Windows, macOS, Chrome OS, iOS, Android e Apple TV e ha un'autonomia operativa di ben 2 anni. Si trova su Amazon, solo per oggi, a 27,90 Euro (invece di 36,90 Euro).

