Offerte Corsair oggi su Amazon: tastiere meccaniche, mouse, ventole con LED RGB

Sono tre i prodotti Corsair in offerta oggi su Amazon, fra cui una tastiera meccanica con tasti Cherry MX Brown retroilluminati a LED Rossi, con la retroilluminazione che può essere personalizzata per ogni singolo tasto. La tastiera è dotata di 104 tasti e di funzioni anti-ghosting e rollover completo per la massima precisione anche con i titoli più frenetici. In offerta a 108 Euro circa troviamo solamente la variante con tasti Cherry MX Brown e con retroilluminazione mono-colore, mentre per gli altri modelli bisogna spendere molto di più. Alla tastiera si può abbinare il mouse Corsair Scimitar con sensore ottico 12000 DPI, retroilluminazione RGB dinamica e ben 12 tasti meccanici ottimizzati. Il mouse è in promozione oggi al prezzo di 90 Euro. Per finire fra i prodotti Corsair in offerta oggi su Amazon troviamo una ventola da 120mm con illuminazione a LED RGB programmabile per singolo LED.

