Non lasciatevi scappare le 10 proposte Amazon di oggi (con un portatile a meno di 250 euro!)

Il pezzo forte delle offerte Amazon di oggi è il portatile HP 250 G6: soluzione da 15,6 pollici e proposta a 249 Euro invece dei 349 Euro di listino, offre un processore Intel Celeron N3060, 4GB di RAM e soprattutto una unità SSD da 128GB su interfaccia M.2, molto raro da trovare su sistemi di questa fascia di prezzo. Il portatile è senza sistema operativo, così che si possa installare ciò che meglio si adatta alle nostre esigenze.

20% di sconto inoltre su Kindle Paperwhite ricondizionato e certificato direttamente da Amazon: il popolare e-book reader da 6 pollici con risoluzione di 300ppi può essere acquistato a 79,99 Euro invece dei 99,99 del prezzo di listino ordinario.

Due interessanti offerte per coloro i quali ricercano uno smartwach: l'orologio YAMAI con funzionalità di monitoraggio dell'attività fisica e certficazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, e lo smartwatch MallTEK per Android, dall'aspetto molto simile ad Apple Watch. E restando in tema di sport, gli appassionati potranno apprezzare gli auricolari Bluetooth impermeabili e con archetto di supporto, ideali anche per le sessioni di allenamento più concitate.

Due sono anche le tastiere meccaniche per videogiocatori proposte oggi: il modello KingTop con layout italiano, proposta a 42 euro, e per gli utenti più esigenti la tastiera Corsair K70 con switch Cherry MX Brown, proposta a 149,99 Euro invece dei 234 euro del prezzo di listino ordinario.

Segnaliamo inoltre un kit di sei lampadine LED, equivalenti a lampadine a filamento da 45W e con temperatura colore 3000K, quindi con emissione di luce gradevolmente calda. A 12,74 Euro invece dei 59,99 di listino è un affare interessante.

Il router TP-Link Archer VR600, capace di supportare reti ADSL e VDSL, offre una velocità di trasferimento in WiFi di 1,6Gb, una porta USB 2.0 e 4 porte gigabit Ethernet. La tecnologia di beamforming assicura una copertura ottimale, e i servizi di parental control e guest network ci permettono di gestire gli accessi al dispositivo. In offerta a 81,89 Euro con uno sconto del 37%.

Infine un piccolo ed economico accessorio, ma probabilmente utile ai più: un supporto per smartphone da automobile che si aggancia alle bocchette dell'aria condizionata ed è capace di ospitare telefoni di ogni dimensone, grazie ad un meccanismo mobile a molla. In offerta a 5,99 Euro.