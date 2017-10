Netgear Orbi e Arlo in offerta su Amazon

Il sistema domestico integrale Wi-Fi Orbi (RBK40) copre fino a 250 metri quadrati con il Wi-Fi AC 2200 ad alte prestazioni. Si tratta di un sistema che consiste in un router Wi-Fi Orbi e un satellite e sostituisce il router domestico e gli estender esistenti. Si adatta anche facilmente alle apparecchiature del provider, in modo da avere un Wi-Fi perfetto, ed è compatibile con qualsiasi tipo di router. Consente di connettere, inoltre, più dispositivi cablati utilizzando le 4 porte Ethernet sul satellite Orbi.

Un solo router Orbi copre fino a 125 metri quadri, servendosi oltretutto tecnologia Tri-band Wi-Fi che aiuta a ottimizzare la velocità internet in tutta la casa. Inoltre, la creazione di un unico nome di rete permette di spostarsi da un ambiente all'altro senza disconnettersi da Internet. Il sistema è preconfigurato per la creazione di un unica rete wireless, configurabile in cascata con i modem forniti dai service provider. Inoltre, tramite il software a corredo si gestisce la Rete Guest con cui si offre accesso a internet dedicato e sicuro per gli ospiti.

Si può acquistare Netgear Orbi nella configurazione RBK40 beneficiando di uno sconto del 17% al conveniente prezzo di 299 Euro. Abbiamo già parlato di questa innovativa tecnologia a questo indirizzo.

è, invece, la soluzione di videosorveglianza senza fili di Netgear, e anch'essa si contraddistingue per un alto livello qualitativo e per prestazioni importanti. La soluzione Arlo adesso in offerta su Amazon è quella in configurazione con. E' dotata di sensore di movimento che registra quello che accade e invia un alert via mail o una notifica tramite l'app dedicata.

Non manca la funzione IFTTT tramite la quale si può creare una serie di sequenze che attivano la modalità di registrazione appena rilevato un certo evento. Netgear Arlo è dotato poi di Geofencing, una sorta di "recinto virtuale" utilizzato dalla tecnologia GPS sui dispositivi mobile per definire i confini geografici virtuali di un'entità in movimento. I sistemi Arlo e Arlo Pro sono compatibili e integrabili fra di loro, e anche le videocamere Arlo Q e Arlo Q Plus possono essere utilizzate in un ecosistema Arlo e/o Arlo Pro.

Questa soluzione viene adesso offerta su Amazon con uno sconto del 29% e un prezzo finale di 445,41 Euro. Altri dettagli su Netgear Arlo si trovano qui.