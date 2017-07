MSI annuncia le nuove cuffie gaming GH70 Immerse

Grazie all'implementazione di driver da 50mm al Neodimio con certificazione Hi-Res, le Immerse GH70 garantiscono un suono dettagliato e cristallino. Si tratta di una soluzione capace di offrire audio surround 7.1 di tipo virtuale.

Mystic Light RGB è il sistema di MSI per personalizzare, tramite l'uso di LED RGB, la propria configurazione gaming. Tramite questa importante funzione è possibile dare lo stesso tocco personale anche alle cuffie, sfruttando le opzioni di sincronizzazione della tecnologia Mystic Light.

Le cuffie MSI si caratterizzano anche per un design ergonomico con banda per la testa flessibile e pad morbidi. Due set aggiuntivi di pad, inoltre, sono disponibili per permettere la scelta tra pad in tessuto o simil-pelle.

Le nuove MSI Immerse GH70 GAMING saranno disponibili a livello globale a partire dalla fine del mese di Luglio. Di seguito la lista completa delle specifiche tecniche delle nuove GH70 Immerse.