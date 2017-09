Mouse gaming Logitech G403 Prodigy in offerta su Amazon: 20 euro di sconto!

Le soluzioni di gioco di Logitech offrono una qualità superiore alla media e le prestazioni che i giocatori si aspettano. Una delle migliori periferiche è proprio Logitech G403 Prodigy, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 44%. Questo mouse si caratterizza per la connessione wireless a 2,4 GHz con frequenza di aggiornamento di 1 ms. I giocatori che volessero ripristinare la connessione tramite cavo possono comunque farlo, e non manca la possibilità di installare un peso supplementare che accresce il peso complessivo della periferica di 10 grammi.

Logitech G403 equipaggia anche un sensore ottico PMW3366 da 12 mila DPI e si caratterizza per un corpo leggero e per il design ergonomico dall'estetica sobria. Non manca un sistema di tensionamento dei pulsanti tramite molla metallica.