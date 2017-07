Mouse gaming Corsair M65 Pro RGB a soli 56,99 Euro su Amazon: più di 10 Euro di sconto!

Il mouse Corsair M65 PRO RGB è un mouse per i videogiocatori più esigenti grazie al suo sensore da 12000 DPI ad alta sensibilità e le diverse caratteristiche integrate. La struttura del mouse è in alluminio, per una maggiore leggerezza e una distribuzione delle masse personalizzabile da parte dell'utente. Non manca un tool per la calibrazione del sensore in base alla superficie di gioco, per avere sempre la sensibilità preferita per il proprio stile di gioco e in base all'ambiente. Si rivolge specificatamente agli amanti degli shooter in prima persona, con un pulsante sniper che consente di cambiare al volo i DPI e avere una sensibilità più o meno elevata in base alle circostanze. Questo modello costa solo 56,99 Euro per le prossime ore, con l'offerta che sta per esaurirsi. Solitamente lo trovate a oltre 70 Euro!

