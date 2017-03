Mouse da gioco al laser da ben 16400 DPI, 8 pulsanti e retroilluminazione a soli 12,95 Euro su Amazon

Il VicTsing Gaming Mouse è un mouse gaming da massimo 16400 DPI con 8 tasti programmabili e retroilluminazione a LED. Si rivolge ai videogiocatori professionali, pur mantenendo piuttosto basso il prezzo di listino: e per le prossime ore il mouse è in offerta su Amazon a soli 12,95 Euro! Il dispositivo fa uso del chip laser Avago A9800 in grado di rilevare velocità di movimento di 150 IPS e un'accelerazione di 30g. In modalità predefinita troviamo cinque livelli di DPI regolabili: 1000/2000/4000/8200/16400, ma via software si può passare da 50 a 16400 DPI in base alle specifiche esigenze di ogni utente e gioco. Il connettore USB antiossidante ad alta velocità può essere regolato con diversi valori per la frequenza di polling, da un minimo di 125 ad un massimo di 1000 Hz.

Il mouse è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, incluse ovviamente tutte le versioni più recenti di Windows (dal 2000 al 10).

