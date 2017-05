Monitor HP 24ER Full HD da 23.8 pollici , elegante finitura argento, in offerta su Amazon a soli 129,99 Euro

Se state valutando l'acquisto di un display desktop per il vostro PC da scrivania o come espansione per il notebook, oggi Amazon potrebbe offrirvi un'opzione davvero interessante. Oltre ad essere elegante, con una finitura argento e un design accattivante con cornice sottilissima, HP 24ER offre una diagonale da 24 pollici, risoluzione full HD 1920x1080 pixel, tecnologia IPS e retroilluminazione a LED.

Certo, esistono display con risoluzioni maggiori per la stessa diagonale, ma non tutti ne hanno bisogno. Inoltre oggi HP ER è offerto a soli 129,99 Euro, un prezzo veramente buono per un dispositivo di queste caratteristiche. Dispone di ingressi HDMI e VGA, oltre ad essere disponibile anche con diagonale da 27 pollici e 22 pollici (quest'ultimo però costa di più, non è in offerta).