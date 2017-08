Monitor curvo BenQ da 31,5 pollici e a 144 Hz: risparmio di circa 100 Euro su Amazon

Ci sembra proprio un'ottima soluzione, adesso scontata su Amazon del 20% permettendo un risparmio di circa 100 Euro rispetto al prezzo standard di 479 Euro. BenQ EX3200R è un monitor curvo con raggio di curvatura di 1800R, con diagonale pari a 31,5 pollici e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Si tratta di un pannello di tipo VA (Vertical Alignment), considerata come la tecnologia ideale in termini di compromesso tra IPS e TN. L'elevato contrato di 3000:1, insieme alla Modalità Cinema, lo rendono l'ideale sia per i film che per i videogiochi. Il monitor opera alla risoluzione nativa FullHD 1920x1080 Pixel.

La Modalità Cinema, nello specifico, perfeziona automaticamente le impostazioni dei colori nel filmato, riproducendo sollo schermo immagini vivaci e realistiche. Grazie al supporto per i formati video (supporto per la riproduzione di filmati con risoluzione 1080p e frequenze fotogrammi 24p, 25p e 30p), i contenuti dei film possono essere visualizzati alla cadenza corretta, senza la necessità di pulldown che distorcono la riproduzione della sorgente video.

Non mancano le classifiche funzionalità per il contenimento dell'affaticamento della vista come Eye Care, Flickfree e low blue light, mentre il raggio di curvatura importante aumenta il coinvolgimento nell'esperienza di intrattenimento e rende le azioni più realistiche. La frequenza di aggiornamento così elevata, invece, rende questa soluzione particolarmente adatta al gaming, in termini di riproduzione reattiva dei movimenti del giocatore.

Affrettatevi se siete interessati, perché l'offerta di Amazon terminerà fra circa 15 ore.