Modem router, router, powerline e accessori per la rete oggi in sconto su Amazon

Parecchi accessori per la rete di casa sono attualmente in offerta su Amazon a prezzi molto interessanti, adatti a chi vuole creare una rete molto performante spendendo poco, o per chi vuole migliorare le condizioni della rete attuale con nuovi router, range extender o powerline.

Il modello a nostro avviso più interessante è il TP-Link Archer VR600, router con modem integrato e porte Gigabit capace di raggiungere una velocità di 1600 Gbps in dual-band (2.4 e 5GHz). Il modem è compatibile anche con connessioni VDSL2 (in fibra ottica), e può accomodare anche due chiavette USB 3.0. Si può gestire anche via app con un dispositivo Android o iOS.

In offerta oggi su Amazon troviamo anche il router 4G LTE D-Link DWR-921, retrocompatibile anche con le reti 3G, sia Wi-Fi che via porte Ethernet; il range extender ASUS RP-N12 per aumentare la portata di una rete wireless anche all'interno di un appartamento o una casa di grosse dimensioni. In sconto su Amazon anche due router senza modem: il primo modello è il Netgear R6220 dalle elevate prestazioni grazie al supporto di reti AC1200; il secondo è il TP-Link TL-WA901ND, con velocità wireless fino a 450 Mbps. In questi casi per collegare la rete ad internet è necessario acquistare un modem esterno.

Segnaliamo infine un'offerta sul kit powerline TP-Link TL-PA7010P AV1000, per sfruttare la rete elettrica in modo da collegare due punti distanti della casa con velocità fino a 1000 Mbps.

