Microsoft, nuovo mouse Surface Precision: design ergonomico e 3 pulsanti laterali

Microsoft presenta un nuovo mouse della famiglia Surface, in concomitanza del lancio del suo Surface Book 2, puntando a fornire una periferica di puntamento decisamente più completa e concreta rispetto ai precedenti modelli: denominato Surface Precision Mouse, si presenta con un design più ergonomico ed un maggior numero di tasti, al fine di destare interesse anche nel settore office e verso gli utenti che comunque passano molte ore a lavorare davanti ad un PC.

Le dimensioni di questo mouse si attestano in 122,6x77,6x43,3 mm ed un peso di circa 135 g, per quanto riguarda il comparto connettività il Surface Precision può essere abbinato ad un dispositivo sia tramite interfaccia Bluetooth, sia tramite cavo per mezzo del connettore micro-USB presente nella parte frontale, con il quale è anche possibile ricaricare la batteria agli ioni di litio interna in grado di garantire fino 3 mesi di autonomia con una sola ricarica.

Qualche problema per quanto riguarda la compatibilità con i vari sistemi operativi: perfettamente abbinabile e configurabile con i sistemi Windows 10 e 8.1, mentre per quanto riguarda dispositivi Apple e sistemi dotati di Windows 7, questi possono utilizzare il Surface Precision solo con connessione tramite cavo USB, al contrario, dispositivi Android risultano compatibili solo se abbinati alla periferica tramite connessione Bluetooth, decisamente complicata la faccenda.

Altra particolarità, oltre ai classici pulsanti sinistra-destra-rotella, sul lato sinistro del nuovo mouse sono presenti tre pulsanti programmabili tramite il software Mouse and Keyboard Center Software, disponibile però solo su Windows 10, e non ad esempio su Windows 10 S; altra funzione limitata solo al primo sistema operativo citato, il supporto multi-dispositivo che permette di abbinare questo mouse fino a massimo tre sistemi simultaneamente.

Quindi, in conclusione, sicuramente un bel aggiornamento per la linea di mouse Surface, a patto che abbiate un sistema basato su Windows 10 o vi accontentiate delle condizioni sopra descritte; il Surface Precision è stato presentato al costo di 99 $, circa 85 €, e sarà disponibile al pre-ordine a partire dal 9 novembre, almeno stando a quanto indicato sulla pagina globale degli accessori surface, aspettiamo quindi di avere maggiori informazioni per il nostro paese.