Microsoft annuncia nuovi controller economici per i visori Windows Mixed Reality

Ne è passato di tempo dal lancio del primo HoloLens, e da allora Microsoft ha continuato a lavorare sulla propria visione della "mixed reality", ovvero la tecnologia che mischia i vantaggi di realtà virtuale e aumentata per offrire un'esperienza d'uso in cui gli elementi di una ipotetica interfaccia grafica vengono spalmati all'interno di un ambiente realmente esistente. La prima demo risale a due anni fa, mentre le prime developer edition sono state rilasciate ad agosto con un riscontro non proprio entusiasmante da parte degli addetti ai lavori. Il prezzo per averne uno? 3.000 dollari.

Pensando di proiettare la tecnologia al mercato consumer, Microsoft ha iniziato a pensare come rendere il tutto più economico, trovando nei partner commerciali storici la soluzione al problema. I dispositivi WMR più economici sarebbero stati costruiti dai produttori hardware di terze parti, e alla Build 2017 sono stati rivelati nuovi dettagli sui primi visori e annunciati i controller di movimento con cui verranno abbinati nei bundle di vendita. Il prezzo è assolutamente concorrenziale e decisamente inferiore rispetto ai bundle della concorrenza.

Del resto anche la qualità dei prodotti è diversa, ma chi vuole essere fra i primi adopter delle realtà aumentata e virtuale può permettersi adesso di non spendere un occhio della testa. Quanto? Acer venderà un headset Windows Mixed Reality al prezzo di 399 dollari con incluso il controller di movimento, mentre gli sviluppatori americani e canadesi possono già prenotare un visore di Acer o HP dal Microsoft Store locale ai prezzi, rispettivamente, di 299 e 329 dollari. Le prime consegne sono previste per la prossima stagione natalizia, in una data non meglio precisata.

Di seguito riportiamo la spiegazione di Microsoft per il nuovo prodotto:

"Un cliente che abbina un visore Windows Mixed Reality con i controller di movimento otterrà un'esperienza ricca e coinvolgente fra tool per la creatività, produttività, videogiochi e intrattenimento. I controller di movimento offrono un tracking preciso e immediato del movimento nel tuo campo visivo utilizzando i sensori presenti sul visore. Non c'è bisogno di installare componenti aggiuntivi sui muri intorno a te. Abbiamo creato i controller pensandoli come dispositivi di input di alta qualità e comodi da usare con la stessa semplicità di set-up e trasportabilità dei visori. I nostri partner puntano a venderli questa estate".

Nei controller troviamo una serie di LED disposti ad anello per il tracking del movimento, un trackpad rotondo, uno stick analogico, un tasto menu, un grilletto e il tasto Windows. I nuovi controller di movimento non funzioneranno con HoloLens, e per il corretto funzionamento sarà necessario installare sul proprio PC Windows 10 Fall Creators Update.