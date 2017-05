Meno di 250 Euro per in display 24 pollici QHD 2560x1440 pixel? Oggi sì: BenQ BL2420PT su Amazon

Il display è un elemento molto importante per il proprio sistema, non solo per la qualità ma anche per altri numerosi fattori come la risoluzione, le dimensioni e la possibilità di espandere la propria area di lavoro. Già, perché il monitor comunemente inteso non è solo quello che colleghiamo al nostro sistema desktop come elemento principale, ma anche il display aggiuntivo da collegare agli ormai diffusissimi portatili. Oggi è abbastanza facile trovare offerte per display da 24 pollici full HD fra i 120 e i 150 Euro, restando ovviamente nella fascia economica.

Le cose non sono così semplici se si vuole restare nel campo di quella diagonale ma salire di risoluzione. Oggi in offerta su Amazon troviamo il modello BenQ BL2420PT, venduto alla metà rispetto al suo primo prezzo di commercializzazione. E' un 24 pollici AHVA con risoluzione QHD 2560x1440 pixel, pensato per designer ma non solo. Dispone delle modalità CAD / CAM e Animation, una porta VGA, una DVI, una HDMI , una Display Port e due porte USB. Non è IPS ma AHVA, meglio ricordarlo. A livello tecnico dovrebbe essere più veloce, disporre di un miglior contrasto pagando però qualcosa in numero di colori riprodotti, anche se praticamente impercettibile nell'uso ordinario.

Il prezzo è davvero ottimo, quindi il nostro consiglio è di approfittarne poiché le scorte sono limitate.