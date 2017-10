Logitech, nuovo firmware per il Prodigy G203: migliorate significativamente le prestazioni

Buone notizie per tutti i possessori di un mouse Logitech Prodigy G203, ma anche per chi è in cerca di un mouse economico ma con una scheda tecnica di tutto rispetto; infatti l'entry-level della categoria mouse gaming di Logitech ha deciso di rincorrere i suoi fratelli maggiori e, grazie al rilascio di un nuovo firmware, ha fatto un bel passo in avanti in termini di prestazioni rispetto la versione standard con la quale era stato presentato a suo tempo.

Chris Pate, product manager di Logitech ha affermato che "Abbiamo imparato molto durante la progettazione del più recente sensore HERO utilizzato nel nostro ultimo mouse gaming Logitech G603 Lightspeed Wireless, tanto che ci è servito anche per spremere a fondo i predecessori come il Prodigy G203".

Non è ben chiaro se il nuovo firmware vada a sbloccare funzioni hardware precedentemente previste ma non abilitate o vada ad incrementare il lavoro dei principali componente come in una sorta di overclok, però il risultato è talmente evidente che Logitech ha addirittura aggiornato le caratteristiche tecniche di questo mouse.

La precisione del sensore, anche nel caso dei modelli Prodigy G203 già venduti, tramite il solo aggiornamento del firmware, utilizzando l'ultima versione del software Logitech Gaming, è stata aumentata del 33%, passando dai 6.000 DPI originali a 8.000 DPI, sempre impostabili con passi di 200 DPI; aumentano anche velocità ed accelerazione, rispettivamente da 200 IPS a 300 IPS e da 25G a 35G.

Rimangono invariate frequenza di polling pari a 1.000 Hz, pulsanti programmabili con memorizzazione in-mouse e la possibilità di impostare la luminosità RGB su logo "G" e sulla banda perimetrale. Il prezzo del G203, già ragionevole con le precedenti specifiche di base, rimane pari a 40,99 €, ma online lo si può trovare anche a 30 €; per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto, precisando che però attualmente non è stata ancora aggiornata con le nuove caratteristiche garantite dopo l'aggiornamento del firmware.