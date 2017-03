Logitech, nuova tastiera meccanica approvata dai giocatori di eSport

La nuova Logitech G Pro Mechanical Gaming Keyboard è pensata per rendere al meglio nelle competizioni professionali grazie agli switch meccanici Romer-G sviluppati dalla stessa Logitech. Offre tempi di attuazione superiori del 25% rispetto alle tastiere meccaniche consuete, con un punto di attuazione che si attesta sul millimetro e mezzo.

Gli switch sono pensati per garantire silenziosità, e non manca il cavo staccabile per rendere la Logitech G Pro anche facilmente trasportabile. È dotata anche di memoria onboard per il salvataggio delle preferenze e di retroilluminazione RGB configurabile.

Le dimensioni sono compatte e l'aspetto sobrio, mentre il formato tenkeyless garantisce usabilità e trasportabilità. Inoltre, lascia molto spazio sulla superficie di gioco per i movimenti del mouse. "Gli switch Romer-G si rivelano veloci e silenziosi, e sono comodi anche per la digitazione", ha detto il pro player di Counter-Strike Global Offensive Jake “Stewie2K” Yip.

Logitech si è concentrata in particolar modo sulla sequenza degli eventi che traduce l'attuazione dello switch in segnale USB, definita KSP (segnale della pressione del tasto). Sostiene di aver ottimizzato il KSP affinché la risposta sia più rapida di 10 ms rispetto alla concorrenza. La velocità non riguarda solo lo switch del tasto, ma l'intero sistema, dall'attuazione dello switch al KSP e alla frequenza di aggiornamento. Inoltre, la nuova tastiera meccanica è pensata per durare, valutata per oltre 70 milioni di pressioni di tasti.

Una piastra in acciaio rinforza la parte posteriore della tastiera, assicurando stabilità e rigidità. Logitech Gaming Software permette poi di effettuare una serie di regolazioni e di configurare la retroilluminazione dei tasti su base individuale.

Logitech G Pro Mechanical Gaming Keyboard misura 153x14,9x34,3mm, pesa 980 grammi e sarà disponibile all’acquisto nel corso del mese di marzo sul sito ufficiale ad un prezzo consigliato di 154,99 euro.