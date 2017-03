Logitech MX Master, mouse wireless di fascia alta, su Amazon solo per oggi a 59,99 Euro

Uno dei migliori mouse di Logitech è attualmente in offerta a soli 59,99 Euro su Amazon. Un prezzo che riteniamo molto valido soprattutto per chi cerca un dispositivo comodo anche dopo parecchie ore di utilizzo. Il tutto abbinato ad una elevata qualità per le componenti integrate e per le finiture estetiche. Il sensore Darkfield al laser perfette di ottenere un ottimo tracciamento, anche sul vetro e sulle superfici lucide, ed il mouse può essere utilizzato sia attraverso il ricevitore incluso che con la tecnologia wireless Bluetooth Smart. Il mouse può essere abbinato fino ad un massimo di 3 dispositivi, con il passaggio fra uno e l'altro che viene attivato premendo un solo pulsante.

In 4 minuti il mouse ottiene una carica sufficiente per terminare la giornata, il tutto senza tempi di inattività durante la ricarica. L'autonomia dichiarata dalla società è di circa 40 giorni con 6 ore di uso quotidiano, e c'è anche un indicatore che in ogni momento segnala il livello di carica della batteria.