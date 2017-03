Logitech G402, mouse da gioco di qualità a soli 37,99 Euro su Amazon

Se siete alla ricerca di un mouse, vi piace giocare ma non potete definirvi dei professionisti, l'offerta di oggi di Amazon potrebbe fare al caso vostro. Logitech G402 Hyperion Fury FPS sfrutta il Fusion Engine per ottimizzare la velocità di tracciamento e, a differenza di molte altre soluzioni da gioco, non risulta pacchiano o eccessivo nel design. Ma non è neanche troppo sobrio, con il suo LED personalizzabile che può essere anche spento. Il mouse dispone di 8 tasti, tutti anch'essi programmabili e già preimpostati per un uso ottimale. Due sono dedicati al passaggio istantaneo fra i diversi livelli di DPI configurabili via software: si può scegliere fra un'impostazione da 250DPI per la massima precisione, fino ad un massimo di 4.000 DPI per la velocità più elevata.

Logitech G402 Hyperion Fury DPS è proposto su Amazon solo per oggi al prezzo di 29,90 euro, spedito, che è il prezzo migliore al quale il mouse è mai stato venduto sul portale di e-commerce. L'offerta scadrà a fine giornata o ad esaurimento scorte, quindi se interessati vi consigliamo di affrettarvi all'acquisto!