Logitech G Powerplay: il tappetino che ricarica il mouse quando lo usi

Quando sembrava che non ci fosse più niente in grado di sorprenderci lato periferiche, con luci RGB e tasti meccanici di tutti i tipi, arriva Logitech con un tappetino per il mouse interessantissimo. La sua peculiarità è l'integrazione della tecnologia Powerplay che implementa la ricarica rapida all'interno dello stesso tappetino, consentendo ai mouse compatibili di essere ricaricati costantemente durante il loro utilizzo. Via quindi il cavo, via le batterie sostitutive e via anche lo stand per la ricarica, per la massima libertà d'uso e nei movimenti.

Logitech G Powerplay si affida ad una tecnologia proprietaria che richiede il supporto da parte del mouse per essere operativa. Perché non uno standard diffuso come Qi? Secondo Logitech utilizzando la ricarica wireless Qi non sarebbe stato possibile estendere la funzione per tutta la superficie del tappetino, cosa che invece con Powerplay è possibile. Nel caso di G Powerplay parliamo di una superficie da 275 x 320 millimetri, capace di soddisfare un grosso numero di palati e molto più elevata rispetto al Corsair Project Zeus che abbiamo visto al Computex.

Il tappetino di Corsair (che usa Qi) infatti supporta la ricarica rapida solo ed esclusivamente all'interno di un angolino, mentre Powerplay non si limita ad un angolo estendendo la funzionalità ovunque sia utilizzabile il mouse. È facile intuire che in questo modo con G Powerplay il mouse viene costantemente ricaricato sia in uso che a riposo, quando necessario. L'approccio di Logitech è sicuramente geniale ma ad oggi non è stato specificato il supporto con i sistemi Mac di Apple o la possibilità di incompatibilità o interferenze con le reti wireless esterne.

È inoltre doveroso dire che Logitech G Powerplay non avrà il prezzo di un mousepad qualunque: quando verrà rilasciato ad agosto avrà un listino di 99,99 dollari a cui dovranno essere aggiunti almeno altrettanti per l'acquisto di un mouse compatibile. La società ha annunciato due nuovi mouse Powerplay: Logitech G703 (update di G403) da 99,99 dollari; e Logitech G903 (update di G900) da 149,99 dollari. Entrambi fanno uso del sensore ottico PMW3366 con modulo Powercore per il supporto di Powerplay e saranno commercializzati entro fine mese.