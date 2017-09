Logitech Craft: tastiera con comando a rotella The Crown

Logitech presenta una tastiera dedicata al mondo del lavoro, più precisamente per tutti coloro che hanno bisogno, oltre che di una tastiera di buon livello, anche di un supporto per ottimizzare al meglio i comandi svolti con programmi per la creazione di contenuti multimediali o anche di semplici documenti: la nuova periferica si chiama Craft e sfoggia un particolare comando a rotella denominato The Crown con funzioni precaricate dedicate ai principali software più utilizzati in ambiente office e multimediale, oppure anche liberamente personalizzabili.

Con dimensioni pari a 430x149x32 mm ed un peso di 960 g, la tastiera Craft si può interfacciare sia con PC sia con dispositivi mobile grazie alla doppia connessione: tecnologia wireless Logitech Unifying 2,4GHz e tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico.

Compatibile sia con Windows, a partire dalla versione 7, ed anche con sistemi macOS 10.11 e versioni successive, l'innovativo comando girevole supporta di default profili dedicati a software come Word, PowerPoint, Excel nelle versioni 2010, 2013, 2016 e future, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC 2017 e versioni successive; sul canale youtube di Logitech sono presenti vari video di esempio dei possibili comandi rapidi nei vari ambienti sopra indicati.

Inoltre la tastiera Craft garantisce un raggio d'azione wireless fino a 10 m, una retroilluminazione intelligente abbinata a sensore di presenza, è dotata di pulsante di accensione/spegnimento e 3 indicatori luminosi per stato connessione, stato di attivazione del tasto Bloc Maiusc e livello di carica della batteria: la ricarica è eseguibile grazie al connettore USB tipo C presente nella parte alta della tastiera.

Nella confezione troverete la tastiera, il ricevitore Unifying ed il cavo di ricarica, la Logitech Craft è coperta da una garanzia standard di 2 anni ed è disponibile anche con lay-out italiano (Qwerty) cod. NP 920-008500: può essere acquistata in prevendita al prezzo di 208,99 €, con spedizione gratuita, direttamente dall'e-store Logitech,