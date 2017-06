Logitech annuncia nuove cuffie per i giocatori

Si tratta di Logitech G433 7.1 Gaming Headset e Logitech G233 Prodigy Gaming Headset, in entrambi i casi soluzioni rivolte principalmente ai giocatori. I due modelli sono dotati di avanzati driver Pro-G realizzati con materiali in maglia ibridi che forniscono audio di alta qualità. I driver emettono alti e bassi chiari con minime distorsioni.

Inoltre, Logitech G433 utilizza DTS Headphone:X 7.1, tecnologia che riproduce in modo preciso il posizionamento degli altoparlanti così da percepire tutti gli effetti del gioco come ad esempio: i nemici lontani e la loro provenienza. È anche possibile sintonizzare i livelli di volume per ciascuno dei sette canali audio disponibili.

Il modello G433, inoltre, vanta un rivestimento idrorepellente e resistente alle macchie disponibile in quattro colori: Royal Blue, Fire Red, Triple Black e uno speciale Camo Blue, venduto esclusivamente tramite rivenditori selezionati. Logitech G233 invece è dotato di un materiale nero morbido con cuscinetti auricolari Cyan Blue.

Entrambe le cuffie sono poi dotate di padiglioni auricolari sportivi traspiranti che possono essere facilmente rimossi per pulirli. Inoltre, Logitech G433 è dotato anche di un secondo set in microfibra.

Non manca il microfono rimovibile con filtro micro pop. Sia Logitech G433 sia Logitech G233 sono compatibili con PC, console (tra cui Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch) e dispositivi mobili. Infine i nuovi modelli di Logitech sono ufficialmente Discord Certified.

Di seguito le specifiche:

Logitech G433 7.1 Gaming Headset

Trasduttore: 1,6 pollici (40 mm)

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Impedenza: 32 ohm

Sensibilità: 107 dB a 1 kHz SPL 30 mW/1 cm

Lunghezza cavo: 2 m



Logitech G233 Prodigy Gaming Headset

Driver: 40 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz

Impedenza: 32 Ohm

Sensibilità: 107 dB a 1 kHz SPL 30 mW/1 cm

Lunghezza cavo: 2 m

Logitech G433 e Logitech G233 saranno disponibili da luglio a un prezzo suggerito al pubblico di €129 e €89,99 Iva inclusa.