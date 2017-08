LG svela ad IFA i nuovi monitor gaming

LG mostrerà a IFA, l'importante fiera del settore IT che si svolgerà a Berlino dall'1 al 6 settembre, i nuovi monitor GK di LG da 32 (modello 32GK850G) e 27 pollici (modello 27GK750F).

LG 32GK850G è dotato di tecnologia NVIDIA G-Sync per l'eliminazione dei problemi di tearing e stuttering e si caratterizza per una luminosità massima di 350 nits su uno schermo QHD (2.560 x 1.440).

Supporta inoltre Sphere Lighting, un sistema che utilizza i LED posizionati dietro lo schermo per creare un'illuminazione ambientale capace di aumentare l’effetto di “immersione” durante il gioco, riducendo anche l'affaticamento degli occhi. La funzionalità Dynamic Action Sync minimizza il ritardo di input lag in modo che i giocatori possano reagire all’azione in modo più rapido. Black Stabilizer fornisce un contrasto più netto per garantire in ogni momento la massima visibilità ai giocatori. L’intuitiva interfaccia grafica consente inoltre di personalizzare facilmente le modalità per i differenti videogiochi. Il monitor è dotato di un supporto one-click che si installa senza l’uso di viti o utensili e permette di regolare altezza, rotazione e inclinazione con il minimo sforzo.

Il monitor GK da 27 pollici (modello 27GK750F), invece, offre refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta 1ms e tecnologia AMD FreeSync. A IFA 2017, LG mostrerà anche il gaming UltraWide da ben 34 pollici (modello 34UC89G) con il suo ampio display da 21:9. Anche questo modello è compatibile con NVIDIA G-Sync e dispone di una frequenza di aggiornamento a 144Hz (che può arrivare a 166Hz). In tutti i casi si tratta di pannelli AH-IPS.