Koogeek Smart Plug, la presa intelligente per accendere tutto con Siri e il tuo iPhone

La Internet of Things è una di quelle categorie oggi forse un po' bistrattate, ma di cui presto nessuno potrà farne a meno. Ce ne rendiamo conto quando testiamo prodotti come la Koogeek Smart Plug, che è una semplice presa elettrica, un adattatore, che rende smart qualsiasi presa elettrica. Cosa fa questo prodotto? Il suo funzionamento è estremamente semplice: si collega ad una presa a muro (o a una ciabatta) con attacco Schuko e funziona da interruttore con il tasto integrato o con un dispositivo iOS collegandosi a qualsiasi rete Wi-Fi.

Solo questo? Ovviamente no, perché abbinando la Smart Plug di Koogeek ad un dispositivo attraverso l'app Koogeek Home dedicata le funzionalità concesse sono parecchie, ben al di là di un semplice interruttore. Ma andiamo con ordine: prima di tutto occorre precisare che la soluzione di Koogeek funziona con iPhone, iPad e iPod touch e attraverso il supporto di HomeKit può essere gestita anche con Siri, attraverso l'uso esclusivo della voce. Immaginate di pronunciare la "parolina magica" per accendere il computer, la lampada, il ventilatore. No, non è magia.

E con Android? Con il robottino verde purtroppo niente da fare dal momento che la Smart Plug di Koogeek può essere utilizzata solo con dispositivi Apple. Come abbiamo detto poco sopra può sfruttare lo standard proprietario HomeKit e la compatibilità con l'app nativa Casa di iOS e l'interfaccia apposita del sistema operativo sempre attiva, oltre all'assistente vocale Siri. Basta dire "Accendi la luce" e il gioco è fatto, la luce si accenderà con una semplice richiesta. La presa può essere sfruttata con tutti gli elettrodomestici, non solo con le lampadine.

Per usare la Smart Plug di Koogeek si deve abbinare l'adattatore al proprio dispositivo iOS, e per farlo è sufficiente scaricare l'app Koogeek Home via App Store (link per il download). Abbinandolo al device, la presa si collega alla rete Wi-Fi utilizzando la banda da 2.4GHz (non funziona con reti da 5 GHz). Il prodotto viene riconosciuto inquadrando con la fotocamera il codice stampato sulla scocca, mentre se è posizionato in una zona di difficile accesso si possono scrivere le cifre anche manualmente. Una volta fatto si avrà il pieno controllo della presa.

Ma cosa si può fare con una Smart Plug? Ogni presa abbinata al vostro dispositivo avrà uno spazio nella Home dell'applicazione dedicata. Tenendo premuto sulla casella apposita e premendo sulla voce Detail otteniamo un controllo completo: oltre ad accendere e spegnere la presa, infatti, possiamo verificare il consumo energetico in tempo reale (aggiornato a cadenze regolari con una distanza di qualche secondo fra una misura e l'altra) e analizzare l'andamento dei consumi energetici nel tempo con diversi report per mese e per giorno.

L'applicazione consente inoltre di impostare diversi timer per l'accensione e lo spegnimento della presa e configurare le cosiddette "Scenes". Attraverso queste possiamo salvare delle situazioni preimpostate in cui accendere o spegnere determinate prese, fra quelle installate nella propria rete. Possiamo impostare scene di "buongiorno" o "buonanotte", accendendo o spegnendo le prese che non servono oppure, attraverso HomeKit, programmare l'accensione o lo spegnimento delle nostre prese in base all'ora o alla nostra posizione basandosi sul GPS del device abbinato.

Koogeek Smart Plug non è un gadget indispensabile, ovvio, ma diventa comodo e utile in certe circostanze. È comodo ad esempio collegato alla ciabatta con tutte le periferiche collegate al PC: attivando la presa, anche con la voce, il computer si accenderà (con l'impostazione del BIOS che consente di attivare il sistema non appena rileva l'attivazione della corrente elettrica) insieme a casse esterne, monitor e quant'altro. Spegnendo la ciabatta quando non serve si risparmia anche sulla corrente elettrica, soprattutto quando ci dimentichiamo le periferiche accese.

La presa smart di Koogeek può essere utilizzata solo in ambienti interni e durante le nostre prove abbiamo riscontrato solo qualche difetto: ingresso e uscita sono Schuko, che non sono usatissime in Italia e impongono a volte l'uso di adattatori; le dimensioni non sono inoltre trascurabili. È comunque un prodotto molto interessante, fra i pochi della categoria compatibile con HomeKit e Siri e che consente di gestire le prese di casa in maniera profonda e avanzata, monitorando in ogni momento il loro consumo energetico ottimizzando i risultati.

Il costo è di 32,99 Euro su Amazon, di certo non bassissimo ma in linea con altre soluzioni della categoria compatibili con gli standard Apple.