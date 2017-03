Kit obiettivi per cellulari e accessori per GoPro e action cam fra le offerte di oggi di Amazon

Avete mai pensato di cambiare l'obiettivo al vostro smartphone così come fareste con una reflex o con una mirrorless, magari per ottenere un risultato un po' più scenografico per i vostri scatti?

Se la risposta è affermativa, allora il kit 10 in 1 di Sincewe può fare assolutamente al caso vostro, soprattutto se non volete spendere tantissimo. Il kit è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 19,19 Euro, leggermente più basso rispetto agli oltre 25 Euro che vengono applicati solitamente. Nel kit trovate teleobiettivo, obiettivo fisheye (grandangolo estremo), obiettivo macro e grandangolo 2 in 1; in più non manca un selfie stick, un treppiede, un telecomando per il controllo remoto e varie clip.

In offerta solo per oggi anche un kit di accessori per sport esterni da applicare ad una action cam. Il kit è compatibile con le GoPro e con altri modelli e si compone di numerosi accessori per utilizzare nei modi più creativi le vostre action cam. Su Amazon potete trovare una lista degli accessori inclusi nel bundle, che viene offerto in offerta lampo a 11,59 Euro.

