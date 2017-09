iPazzport KP-810 è la mini tastiera retroilluminata wireless in super sconto su Lightinthebox

Sul famoso portale di vendite online Lightinthebox viene offerta una piccolo tastiera completa, retroilluminata e soprattutto wireless che permetterà di essere connessa a qualsiasi dispositivo mobile per essere utilizzata al meglio. Il dispositivo della iPazzport è il KP-810-21sdl e permette di ottenere la retroilluminazione fino a tre distinti colori con il supporto chiaramente della lingua italiana. La mini keyboard iPazzport KP-810 viene scontata del 56% rispetto al suo prezzo di listino e ottiene dunque un prezzo di vendita pari a 7.67€ direttamente a questa pagina.

La tastiera wireless della iPazzport permette l'utilizzo con qualsiasi smartphone, tablet o altro dispositivo portatile tramite la connessione wireless a 2.4GHz e chiaramente grazie anche alla presenza di una batteria ricaricabile. Dimensionalmente si propone con dimensioni decisamente esigue visto che misura 10 x 14.6 centimetri e dunque potrà essere utilizzato in ogni situazione soprattutto in completa mobilità. Non solo perché grazie alla frequenza a 2.4GHz, la piccola tastiera, potrà risultare comoda per l'accoppiamento con HD Player ma anche console di gioco o anche PC e Andrid TV.

Il piccolo prodotto della iPazzport KP-810-21sdl viene dunque scontato al 56% e venduto ad un prezzo di 7.67€ direttamente sul portale di Lightinthebox.