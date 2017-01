Icaros, un simulatore di volo in VR per allenare il corpo

Hyve ha pubblicato un video decisamente interessante che evidenzia le peculiarità di questa "macchina volante" che, sfruttando la realtà virtuale, promette di immergere gli utenti in esperienze di volo innovative e coinvolgenti.

Sviluppato dalla startup con sede a Berlino Hyve, Icaros offre un'esperienza di volo tramite un sistema che viene descritto come un ibrido tra VR fitness e dispositivo di gioco. Oltre alla simulazione dell'esperienza di volo, infatti, Icaros sollecita i muscoli del corpo con l'obiettivo di migliorare i riflessi e l'equilibrio. Allo stesso tempo sono proprio i movimenti del corpo che determinano la direzione del volo all'interno della simulazione. Come si vede nei filmati, funziona tramite un visore di tipo Samsung Gear VR attraverso alcune esperienze di gioco sviluppate per l'occorrenza.

Hyve dispone già di un esemplare di Icaros funzionante, ma per il momento non ci sono dettagli sulla disponibilità per il pubblico e il prezzo.