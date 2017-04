HyperX presenta il nuovo mouse da gaming Pulsefire

HyperX, divisione di Kingston Technology Company, ha presentato Pulsefire FPS, il suo primo mouse dedicato ai giocatori. Progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei professionisti del gaming, è dotato del sensore PixArt 3310 che permette un tracciamento fluido e senza scatti, ma anche di robusti switch Omron per una risposta veloce e precisa, con una resistenza di 20 milioni di clic per pulsante. Il modello si è aggiudicato il prestigioso premio Red Dot 2017 per la qualità del design e della costruzione.

“HyperX è stato un valido partner per più di cinque anni e siamo davvero entusiasti di poter finalmente giocare con il nuovo mouse gaming Pulsefire FPS”, ha dichiarato Ioann “Edward” Sukhariev, membro del team NAVI CSGO. “Il mouse Pulsefire è perfetto per le nostre esigenze di performance, mentre il suo design ergonomico permette di giocare per ore nel massimo del comfort”.

Pulsfire FPS offre un design ergonomico e leggero, adatto sia per lo stile di impugnatura claw che palm. Con la pressione di un pulsante si può inoltre selezionare una delle quattro pre-impostazioni da 400 a 3200 DPI. Con un peso di 65 grammi e un peso distribuito in modo tale da favorire la rapidità di movimento, Pulsfire FPS offre anche impugnature laterali antiscivolo che aiutano a mantenere salda la presa. Sei pulsanti ultra sensibili garantiscono risposte chiare e precise ad ogni click, mentre la presenza di pattini molto ampi favorisce un perfetto scivolamento.

“Siamo orgogliosi di presentare il nostro primo mouse gaming. Dopo accurati test, i nostri laboratori hanno sviluppato un prodotto davvero valido con un giusto rapporto qualità-prezzo”, ha dichiarato Edward Baily, Business Manager di HyperX. “I giocatori cercano qualità e performance in tutti gli accessori di cui necessitano e ora, con il mouse Pulsefire FPS, HyperX è ora in grado di offrire tutti i componenti per un perfetto set-up da gaming competitivo”.

Di seguito le caratteristiche tecniche complete:

Ergonomico: Destrorso

Sensore: PixArt PMW3310

Risoluzione: 400/800/1600/3200 DPI

Velocità: 130ips

Accelerazione: 30g

Pulsanti: 6

Switch sinistro/destro Omron

Resistenza pulsanti sinistro/destro: 20 milioni click

Retroilluminazione: Rossa

Tipo di connessione: USB 2.0

Frequenza di polling: 1000Hz

Formato di dati USB: 16 bit/asse

Coefficiente dinamico di attrito: 0.16µ1

Coefficiente statico di attrito: 0.21µ1

Tipo di cavo: Intrecciato/li>

Peso (senza cavo): 95g

Peso (con cavo): 120g

Lunghezza del cavo: 1.8m

Dimensioni Lunghezza: 127.54mm

Altezza: 41.91mm

Larghezza: 71.07mm

HyperX Pulsefire sarà disponibile a partire dal 24 aprile, presso i principali rivenditori specializzati. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.